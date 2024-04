Daniel Alves é processado por não pagar aluguel desde março de 2023 | A TARDE

O ex-jogador Daniel Alves está sendo processado, na Justiça de São Paulo, por uma dívida avaliada em R$ 83 mil. A denunciante seria uma idosa de 73 anos, que seria proprietária de um imóvel no bairro Jardim América, em área nobre da capital paulista, que teria sido alugado pelo baiano.

Segundo informações divulgadas à época pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a mulher afirmou que nenhuma parcela do aluguel do espaço é paga desde março de 2023, assim como as parcelas de IPTU. O contrato foi assinado em janeiro de 2021, época em que o ex-atleta atuava pelo São Paulo.

Pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 10 de novembro do ano passado, a juíza Marcela Machado Martiniano, da 25ª Vara Cível de São Paulo, determinou o envio à Espanha de uma carta rogatória no Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona, onde Daniel Alves estava preso.

Já neste ano, a juíza mandou citar por correspondência uma procuradora de Daniel no Brasil, mas ela não estava no endereço indicado. Uma nova tentativa, via oficial de Justiça, foi determinada no último dia 5 de abril.

Daniel Alves saiu da prisão no dia 25 de março deste ano, após 14 meses. Ele pagou uma fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,6 milhões) para aguardar em liberdade o julgamento do recurso contra a sentença da Justiça da Espanha que o condenou a quatro anos e meio de prisão por estupro.