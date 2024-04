Daniel Alves pode ser julgado por apropriação musical | A TARDE

Após julgamento e soltura de Daniel Alves, o jogador pode ser julgado novamente, mas por outro caso. Isso porque agora o atleta foi acusado de ter se apropriado de uma música feita pelos compositores de música sertaneja, Giuliano Matheus e Thiago Matheus.

Os compositores dizem que Daniel usurpou a autoria da canção. De acordo com informações da coluna Rogério Gentile, do Uol, a defesa do jogador nega.

Os músicos já compuseram canções gravadas por Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Bruno & Marrone, entre outros. Quem abriu o processo contra Daniel Alves foi Giuliano Matheus, pai de Thiago Matheus, em 2021.

A música em questão é “Avião”, lançada por Daniel Alves em 2020, em um projeto da Organização das Nações Unidas (ONU) de combate à desinformação durante a pandemia de Covid-19.

O clipe da música, lançado em 2020, tem a participação de diversos artistas como Roberta Miranda, Vitor Kley, Rodrigo Faro, Carlinhos Brown, entre outros.

Segundo o UOL, em relato feito à Justiça, em 2016, Giuliano viajou até a Espanha a convite de Daniel, que na época jogava no Barcelona. O jogador tinha interesse em entrar no mercado musical, e tinha o objetivo de fazer uma futura parceria com o músico.

Em 2017, em outra reunião, de acordo com o compositor, ele teria mostrado a canção “Avião”, que fez com o filho. Daniel teria sugerido incluir alguns versos na música, o que aconteceu.

No entanto, por divergências comerciais, a canção foi para a gaveta. Os compositores afirmam que o atleta excluiu os nomes dos verdadeiros criadores, quando o clipe foi lançado.

Segundo a defesa, a música foi concebida exclusivamente por Daniel Alves. O atleta afirmou que ele quem mostrou a canção a Giuliano.