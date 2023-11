Darlan Romani é bicampeão pan-americano de arremesso de peso | A TARDE

O brasileiro Darlan Romani garantiu o bicampeonato da prova de arremesso de peso dos Jogos Pan-Americanos ao alcançar a marca de 21,36 metros na disputa realizada nesta sexta-feira, 3, no Estádio Nacional de Santiago (Chile).

“Foi uma prova mais difícil hoje. Ela começou, parou e ficamos um tempo sem arremessar. O primeiro arremesso tinha sido muito bom, mas queimei, faz parte do jogo. Aí consegui entrar na prova, arremesso por arremesso, e isso que é importante, saber que estamos no caminho certo. Parabéns, Chile. Muito obrigado por esse Pan-Americano”, declarou o atleta do Brasil, que garantiu sua primeira conquista pan-americana em 2019, em Lima (Peru).

O atletismo rendeu outra medalha dourada ao Brasil nesta sexta, com Marlene Santos, que ficou com o primeiro lugar na prova dos 400 metros com barreiras após a desclassificação (por ter empurrado uma das barreiras) da panamenha Ursula Woodruff, que havia feito o melhor tempo. “O objetivo agora é focar nas Olimpíadas. Estou trabalhando fortemente nisso e trabalhamos também para ter esse resultado no Pan. Quero agradecer a todos os brasileiros que acreditaram em mim e dizer que no próximo ano tem mais”.

Além das duas medalhas douradas, o atletismo garantiu ao Brasil duas pratas, com Matheus Lima nos 400 metros com barreiras e com Almir dos Santos no salto triplo.

Bronzes no karatê

No karatê o Brasil iniciou a sua caminhada na competição com a conquista de dois bronzes na disputa do kumitê, com Douglas Brose (60kg) e Brenda Padilha (+68kg).