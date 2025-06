David Beckham será cavaleiro: Rei Charles concede título a ex-jogador

Rei Charles III com o jogador David Beckham - Foto: Toby Melville / AFP

Do East End de Londres ao Palácio de Buckingham: David Beckham se prepara para ser condecorado cavaleiro pelo rei, uma recompensa há muito aguardada pelo ícone do futebol, noticiou a imprensa britânica nesta sexta-feira (6).

O ex-jogador da seleção inglesa e astro do Manchester United está entre os homenageados honorários pela ocasião do aniversário do rei Carlos III, cuja lista deverá ser publicada na próxima sexta-feira, segundo o tablóide The Sun e a BBC.

O ex-jogador de 50 anos, que se aposentou em 2013, e sua esposa Victoria, a estilista e ex-Spice Girl apelidada de ‘Posh’, se tornarão Sir David e Lady Victoria.

Esta distinção especificamente o compromisso filantrópico de Beckham, especialmente com jovens carentes, de acordo com a imprensa.

Este casal popular orbita em torno da realidade há vários anos. Eles compareceram ao casamento do Príncipe William e Kate Middleton em 2011, assim como ao casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle em 2018.

Jogador amigo do rei

De acordo com o The Sun, David fez uma amizade com o Rei Charles, especialmente graças à paixão que ambos se unem pela horticultura.

Em junho de 2024, o rei nomeou oficialmente o ex-jogador como embaixador de sua fundação (a King's Foundation).

Recentemente, câmeras de diversos veículos de comunicação registraram uma conversa entre o casal real e os Beckhams durante o Chelsea Flower Show, um grande evento realizado em Londres no final de maio.

Em um dos vídeos capturados, publicados pelo The Sun, o rei pode ser ouvido questionando a David Beckham se ele "recebeu seu presente de aniversário" (em 2 de maio), e Beckham responde: "Foi incrível, muito obrigado, foi muito gentil".

Título já foi negado

O astro teve o título de cavaleiro negado em 2014, depois que o comitê responsável por essas premiações se opôs à sua nomeação, alegando problemas fiscais.

Em 2003, David foi condecorado com a Ordem do Império Britânico (OBE) por seus serviços ao futebol, durante uma cerimônia no Palácio de Buckingham, na presença de sua esposa Victoria e seus filhos, Brooklyn e Romeo.