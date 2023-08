Davis renova com os Lakers e terá maior salário da história da NBA

O ala-pivô Anthony Davis renovou seu contrato com o Los Angeles Lakers em um acordo histórico. Com a assinatura do novo acordo, Davis permanecerá ligado à franquia até 2028, recebendo um total de US$ 270 milhões em salários e garantias.

A notícia foi confirmada pelo CEO da Klutch Sports, a agência que representa Davis, tornando oficial um contrato que estabelece novos padrões na NBA. Com uma média de aproximadamente US$ 62 milhões por temporada, a extensão se destaca como o acordo de contrato anual mais lucrativo na história da liga.

Aos 30 anos, Davis acumula uma carreira repleta de realizações, incluindo quatro seleções para o time principal da NBA e médias de 25 pontos e dois tocos em uma temporada cinco vezes, um feito que só é superado por lendas como Shaquille O'Neal e Kareem Abdul-Jabbar.

Durante os playoffs de 2023, Davis acrescentou mais um capítulo à sua já impressionante carreira, tornando-se o terceiro jogador dos Lakers a alcançar a marca de 50 tocos em uma única pós-temporada, ficando atrás somente de gigantes da história do basquete como O'Neal e Abdul-Jabbar.

Com sua extensão de contrato, Anthony Davis se compromete a continuar a tradição vencedora dos Lakers, assim como ressaltar seu status como um dos jogadores mais icônicos e valiosos da NBA.