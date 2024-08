De Bruyne troca o City pela Arábia Saudita e se junta a Benzema

De Bruyne durante visita ao Sheikh Zayed Grand Mosque - Foto: Reprodução/Instagram/faz_hussain

Al-Ittihad e Kevin De Bruyne estão prestes a oficializar a transferência do meia belga para a Arábia Saudita. Mesmo ainda tendo contrato com o Manchester City até meados de 2025, De Bruyne aceitou a proposta do clube árabe, onde joga Karim Benzema, e aguarda apenas a finalização dos detalhes entre os dois clubes, conforme reportado pelo jornal inglês Daily Mail.

De Bruyne, que vestiu a camisa do Manchester City por nove temporadas, vê a transferência como uma boa oportunidade devido à sua idade. Em junho, ele mencionou que estava considerando propostas da Arábia Saudita, destacando o fator da idade como um dos principais motivos. Aos 33 anos, o jogador teve uma temporada marcada por lesões, participando de apenas 26 jogos depois de sofrer uma lesão na coxa em agosto que o afastou dos gramados por quatro meses.

O clube de Pep Guardiola não deve impedir a transação, pois corre o risco de perder o astro de graça ao final do contrato. Assim, a transferência para o Al-Ittihad surge como uma solução interessante tanto para o jogador quanto para o clube inglês.

"Na minha idade você tem que estar aberto a tudo. Se fala de quantias incríveis de dinheiro na última fase da minha carreira. Para minha esposa, uma aventura exótica cairia bem. Tenho que pensar no meu futuro. Se eu jogar na Arábia Saudita por dois anos, ganharia o que não ganhei em 15 anos de carreira. Tenho que pensar no que isso pode significar", disse De Bruyne, em entrevista ao jornal belga HLN.



Caso a transferência se concretize, Kevin De Bruyne se juntará a Karim Benzema no elenco do Al-Ittihad. O craque francês, que chegou à Arábia Saudita em junho de 2023, enfrenta uma relação tumultuada com o clube. No final do ano passado, Benzema ameaçou deixar a equipe após enfrentar fortes críticas da torcida, que se mostrou insatisfeita com seu desempenho e o alto custo de sua contratação.

Para tentar garantir a permanência do centroavante, o Al-Ittihad está passando por uma renovação no elenco e na comissão técnica. Recentemente, o clube anunciou Laurent Blanc, ex-técnico do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, como seu novo treinador. Blanc substitui Marcelo Gallardo, que foi demitido após pedir a saída de Benzema. Essa mudança faz parte dos esforços do Al-Ittihad para melhorar o desempenho do time e assegurar que seus principais jogadores permaneçam motivados e integrados.