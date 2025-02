De jogadores ao presidente da Fifa, saiba quem apoia Ronaldo para presidência da CBF

- Foto: AFP

O ex-jogador Ronaldo vai se candidatar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em 2026. O pentacampeão mundial já havia falado sobre o assunto em mais de uma oportunidade. E para que alcance seu objetivo, ele deve contar com alguns apoios de peso.

Rivaldo

Dupla de Ronaldo em 2002 na Copa do Mundo, Rivaldo mostrou que torce pelo ex-companheiro.

“Se isso (Ronaldo ganhar a eleição) acontecer, é claro que eu torço. É uma pessoa que tem uma história bonita no futebol mundialmente e isso é importante para o Brasil, que isso chegue um dia, o Ronaldo conseguir ser presidente da CBF. Já tem algumas experiências em clubes, como Cruzeiro, como o Valladolid da Espanha, e, pouco a pouco, ele até tem tempo de se preparar mais para poder assumir, quem sabe, um dia a CBF”, disse em entrevista para a ESPN.

| Foto: PATRICK HERTZOG/AFP

Leonardo

Lateral do Brasil nas copas de 94 e 98, o ex-atleta se mostrou entusiasmado com a ideia.

“Estou acompanhando e, sinceramente, estou muito feliz. É um ato corajoso. Ronaldo a gente não precisa dizer o que simboliza e representa no futebol brasileiro, e podemos dizer que ele se preparou. O Ronaldo conhece todo o sistema do futebol em todos os âmbitos, então está super preparado. Espero que ele consiga romper esse sistema eleitoral, que é um sistema feito para permanência do poder atual. ”, afirmou à ESPN.

| Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Galvão Bueno

O histórico narrador do tetra e do penta foi outro que se mostrou animado com a ideia. "Bora nessa Ronaldo. Tá mesmo na hora de mudar".

| Foto: Foto: Reprodução/Sportv

Zinho

O tetracampeão Zinho é outro que mostrou estar empolgado com a ideia de Ronaldo comandar a CBF e lembrou que o ex-Real Madrid tem experiência como gestor.

| Foto: ESPN

Gianni Infantino

De acordo com a ESPN, a candidatura de Ronaldo conta com apoio do alto escalão da FIFA, incluindo o presidente Gianni Infantino.

| Foto: Fabrice Coffrini / AFP

O mandato de Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF vai até março de 2026. Para ser oficialmente candidato, Ronaldo precisa do apoio de quatro federações e quatro clubes, pelo menos.