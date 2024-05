De saída da Mercedes, Hamilton lamenta má fase: "Estou farto" | A TARDE

Mesmo com o seu contrato assinado com a Ferrari para formar uma dupla que promete ser lendária ao lado de Charles Leclerc a partir de 2025, Lewis Hamilton foi claro ao dizer que ainda quer ajudar a Mercedes a dar a volta por cima na má fase em que o time de Brackley se encontra. O heptacampeão revelou ainda que a má fase serviu como uma “experiência de aprendizado”, mas que, após três anos sem nenhuma evolução, ele “está farto” do momento vivido pela equipe.

A última vitória do britânico na Fórmula 1 foi no GP da Arábia Saudita de 2021, quando ainda disputava o título do campeonato contra Max Verstappen, que saiu vencedor no final. A escuderia comandada por Toto Wolff não conseguiu mais conquistar nenhum título da F1 após a mudança de regulamento na categoria que trouxe o efeito-solo de volta, em 2022, desde então, apenas George Russell conquistou um primeiro lugar, no GP de São Paulo, em 2022.

"Todos nós estamos passando por um momento de muita vulnerabilidade dentro da equipe, e tem sido realmente uma experiência de aprendizado. Tem sido difícil, claro, pois existimos para vencer. Quando você não está vencendo, sua perspectiva tem de mudar, e então trata-se de perseguir e melhorar", disse Hamilton ao canal estadunidense de TV CBS News.

"É uma questão de união. Como podemos fazer melhorias? Como podemos voltar para onde queremos estar? E todos se envolvem — eu realmente gostei dessa experiência. Mas depois de três anos, pensamos, ‘ok, já estou farto disso, vamos voltar para onde pertencemos", completou o britânico.

Em seu último ano de contrato com a Mercedes, o piloto de 39 anos garantiu que gostaria de entregar resultados melhores para a equipe. As atualizações feitas no W15 para o GP de Miami permitiram a Lewis cruzar a linha de chegada na sexta posição no último domingo (5), seu melhor resultado até aqui em 2024.

"Não vou embora porque estou infeliz lá. Não vou embora por causa de problemas de relacionamento. A Mercedes me apoia desde os 13 anos. Eles têm estado comigo nos bons e maus momentos. Então, é definitivamente uma transição estranha", finalizou Hamilton.

A Fórmula 1 retorna no fim de semana dos dias 17 a 19 de maio, com o GP da Emília-Romanha, no circuito de Ímola.

