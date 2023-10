De virada, Bahia vence o Vitória e leva vantagem no Baianão feminino

Pela primeira vez na história do futebol feminino, a dupla Ba-Vi se encontra em uma decisão de Campeonato Baiano. No jogo de ida, na tarde deste domingo, 24, o Bahia levou a melhor e venceu por 2 a 1, no Barradão. As Leoas abriram o placar com Laís, mas viram as Mulheres de Aço virarem com Nathane, de pênalti, e Juliana, aproveitando vacilo da goleira Tati.

O resultado mantém o Bahia com 100% de aproveitamento na competição e deixa as Mulheres de Aço em vantagem para o jogo de volta. Em caso de empate, a equipe tricolor fica com o título pela quarta vez na história, enquanto que o Vitória precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para levar o troféu pela terceira vez. Vitória das Leoas por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Bahia e Vitória se encontram novamente no próximo domingo, 1º, no estádio Metropolitano de Pituaçu. A bola rola a partir das 16h para o jogo de volta da grande decisão do Baianão feminino.

Primeiro tempo

Jogando em casa e contando com o apoio de 158 torcedores que foram prestigiar o clássico, o Vitória saiu na frente com Laís logo no início, aos 8 minutos. Layla encontrou um lindo passe em profundidade e a camisa nove das Leoas saiu cara a cara com a goleira Lorrana e não perdoou. O Bahia não demorou muito e respondeu três minutos depois, em boa jogada trabalhada que chegou até Dan, na direita, que finalizou à esquerda da goleira Tati.

A partir daí, as Mulheres de Aço passaram a ter mais a posse de bola para tentar buscar o gol de empate, enquanto as Leoas tentavam administrar a vantagem no placar e aproveitar as oportunidades de contra-ataque. Aos 46, Juliana acertou um chutaço que carimbou o travessão de Tati e, na sobra, a árbitra marcou o toque de mão de Roqueline, dentro da área. Na cobrança de pênalti, Nathane caprichou e deixou tudo igual no placar.

Leoas da Barra comemoram o gol marcado por Laís, na primeira etapa | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Segundo tempo

Após o intervalo, a autora do gol rubro-negro Laís sentiu um desconforto muscular e deu lugar a Luci Cruz. Já o Bahia, voltou sem alterações e, assim como na primeira etapa, passou a comandar as ações da partida. Logo aos 3 minutos, Dan arriscou de fora da área e, novamente, carimbou o travessão da goleira Tati, que estava no lance.

O gol que garantiu o resultado positivo para as Mulheres de Aço saiu aos 16, em um vacilo incrível da goleira Tati, que cobrou tiro de meta nos pés de Juliana. A camisa 7 do Bahia só teve o trabalho de dominar a bola e finalizar no canto direito para virar o placar. Com a vantagem do lado tricolor, a equipe comandada pelo técnico Igor Morena administrou o resultado até o apito final, garantindo uma importante vantagem para jogo de volta.