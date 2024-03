De volta à Juazeirense, Evandro Guimarães diz: "feliz com o convite" | A TARDE

Após a eliminação na primeira fase do Campeonato Baiano, a Juazeirense segue com chances de classificação na Copa do Nordeste. Para conquistar esse objetivo, o Cancão de Fogo anunciou na tarde desta segunda-feira, 11, Evandro Guimarães como novo treinador.

Em sua apresentação, Evandro agradeceu o convite para voltar ao clube que trabalhou em duas oportunidades e se mostrou feliz com a nova oportunidade de trabalhar na região de Juazeiro.

“Primeiramente, estou muito feliz por estar voltando à casa. Chegamos aqui em 2016 e fizemos um grande trabalho no estadual, fomos terceiro, e avançamos duas fases na Copa do Brasil. Infelizmente não pude ficar e voltei em 2018. Graças a Deus estou feliz com o convite do presidente e queria dar um abraço nos torcedores. É uma região que eu gosto muito, tenho muito carinho e espero realizar um grande trabalho”, disse Evandro.

O comandante da Juazeirense comandou o primeiro treinamento nesta segunda-feira, 11, e iniciou a preparação da equipe para encarar o CRB, pela Copa do Nordeste. Ele explicou que a estratégia de jogo depende das características do elenco.

“Depende muito dos atletas. A característica dos atletas precisa acompanhar um pouco o que pode fazer modelo e estratégia de jogo, mas eu sempre gostei muito de um time que joga em transição, time rápido. Nessa semana vamos trabalhar bastante para enfrentar o próximo desafio. A gente sabe que não é fácil, mas vamos buscar nossos objetivos dentro dessa competição”, detalhou o treinador.

A partida entre CRB e Juazeirense está marcada para a semana que vem, na quinta-feira, 21. A bola rola a partir das 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.