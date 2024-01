De volta! Charles do Bronx tem data e oponente definidos no UFC 300 | A TARDE

Ele está de volta! Charles do Bronx tem um novo combate marcado no UFC, dessa vez contra o armênio Arman Tsarukyan, no dia 13 de abril, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito na madrugada desta segunda, 8.

Do Bronx encara Tsarukyan no UFC 300, sendo que o vencedor da luta lutará contra o campeão Islam Makhachev, pelo cinturão dos leves (até 70,3 kg). O brasileiro iria enfrentar o russo em outubro do ano passado, mas sofreu uma lesão no rosto e precisou desistir.

Primeiro colocado no ranking dos desfiantes da sua categoria, Charles do Bronx está longe dos octógonos desde junho do ano passado, quando bateu Beneil Dariush.

Em alta, o armênio de 27 anos acumula oito vitórias e duas derrotas em seu cartel no UFC, ocupando o número 4 do ranking. O adversário de do Bronx vem de quatro vitórias seguidas e já venceu outro brasileiro, Netto BJJ.

O UFC 300 ainda não definiu sua atração principal oficial, mas já confirmou, além de Charles do Bronx x Arman Tsarukyan, os seguintes combates: Jiri Prochazka x Aleksandar Rakic, Calvin Kattar x Aljamain Sterling e Bo Nickal x Cody Brundage.