De volta, Rezende afirma, "Domingo será o jogo das nossas vidas"

Reapresentado nesta terça-feira, 26, o volante Rezende concedeu entrevista e destacou a importância dos próximos 13 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. A equipe tricolor atualmente é o 17°colocado do Brasileirão, com 25 pontos, um a menos do que o Vasco e Goiás, primeiros times fora da zona de rebaixamento.

Durante coletiva, o camisa 5 foi perguntado sobre o psicológico do elenco após entrar no Z-4 e qual a importância desta semana de treinos para continuar na luta contra o rebaixamento e, em resposta, afirmou que agora é minimizar os erros.

“A gente sabe do nosso momento no campeonato e uma semana dessa é muito importante para consertar os erros e, como o Ceni falou, não tem como voltar no tempo, o que dá para fazer é ajustar os erros que cometemos desde o começo do campeonato, minimizar o máximo e trabalhar.”

O próximo confronto da equipe tricolor será contra o Flamengo, pela 25°rodada do Campeonato. Apesar de ser o 7°colocado com 40 pontos, a equipe carioca vem de três jogos sem vitórias, sendo o último deles a Final da Copa do Brasil, quando ficou com o vice campeonato. Dessa forma, o volante foi perguntado sobre se a fragilidade momentânea da equipe carioca pode favorecer o Bahia a conseguir os três pontos.

“Eu não levo muito para esse lado porque também nós não vivemos um bom momento. Eu acho que a gente tem que trabalhar independente da fase deles, trabalhar forte e lá fazer um jogo sem erros que com certeza teremos chance de sair com o triunfo".

Ainda nas perguntas sobre o próximo confronto, Rezende respondeu sobre o grande número de jogos sem vencer a equipe rubro negra, principalmente no Rio de Janeiro, quando, a última vez que o esquadrão de aço saiu com os três pontos foi em 2011. Apesar da retrospectiva ruim, o camisa 5 afirmou que a história não entra em campo.

“Eu acho que não, porque isso aí não entra em campo, mas eu acho que a gente pode fazer diferente, acho que a gente tem que fazer diferente. Chegou o momento de cada um olhar para si e, se está dando 100% dentro de campo, é hora de dar 200% dentro de campo para conseguir os triunfos.” afirmou Rezende

Um dos principais destaques do Bahia na Série A, o volante não entrou em campo na última derrota contra o Santos, na Fonte Nova, quando a equipe tricolor perdeu por 2x1, de virada, com dois gols de bola aérea. Apesar do resultado, Rezende acredita que não fez falta e afirma que todos trabalham igual.

“Ao meu ver, eu acho que não. Todo mundo trabalha igual, então eu acho que quando erra um, erram todos, então nesta ocasião eu não fiz tanta falta.” analisou o camisa 5.

Após o confronto do domingo, o Esquadrão de aço jogará novamente fora de casa, desta vez com o Goiás, atual 16° colocado, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Precisando dos triunfos para sair do Z-4, o volante afirmou que o próximo jogo é sempre "o jogo da vida".

“A gente tem falado bastante que agora é jogo a jogo, primeiro temos o jogo da nossa vida que é contra o Flamengo, depois o jogo do Goiás é o mesmo pensamento e assim sucessivamente no campeonato”.

O Bahia, até aqui, não conseguiu emplacar uma sequência de triunfos para encantar a torcida, faltando consistência. O volante foi questionado sobre, de que forma ele enxerga o seu papel dentro do clube na luta contra o rebaixamento e se já está na hora do clube voltar a dar alegrias ao torcedor tricolor.

“A gente está em um momento onde todo mundo é importante, todo mundo trabalha e se dedica o máximo, mas eu acho que dar mais, chegou o momento de ter o “algo a mais”. Teremos uma sequência de jogos pesada, então eu acho que todo mundo vai ser importante. Trabalhar o máximo e se dedicar mesmo para poder tirar o time desta situação”.

“Eu acho que passou da hora da gente ter constância na competição. Teremos alguns jogos pela frente e iremos tentar manter o equilíbrio, ao invés de fazer uma partida boa e outra ruim, então é trabalhar e seguir nesta linha” finalizou.