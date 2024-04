Defesa de Daniel Alves tenta empréstimo para pagar fiança | A TARDE

A defesa de Daniel Alves corre para pagar a fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) com a ajuda de um empréstimo bancário. Segundo o jornal de Barcelona "La Vanguardia", um banco não revelado se comprometeu a oferecer o dinheiro.

Com isso, a equipe de advogados de Daniel Alves teria a oportunidade de tirar o ex-jogador da cadeia. Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro e está há 14 meses em prisão preventiva. Nos últimos dias, o ex-atleta teve pedido de liberdade provisória aceito pela Justiça da Espanha.

Ainda de acordo com o periódico, os advogados de Daniel Alves estão negociando o empréstimo desde antes da decisão pela liberdade provisória, emitida na última quarta-feira. O baiano poderá sair da cadeia ainda nesta sexta-feira, 22.

Na quinta-feira, 21, a advogada de Daniel Alves foi ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunha para tentar a liberação do brasileiro. Ela ofereceu um certificado de pagamento pendente do Ministério da Fazenda da Espanha, mas não foi aceito pelo órgão. O ex-jogador tem 6,8 milhões de euros (R$ 36,6 milhões) a receber do Fisco espanhol.

O ex-atleta tem um patrimônio avaliado em 60 milhões de euros (R$ 323 milhões), no entanto, ele está impedido de movimentar parte do dinheiro por possuir uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa Dinorah Santana, referente ao pagamento da pensão alimentícia dos dois filhos. A Espanha bloqueou valores do ex-lateral-direito desde a acusação de agressão sexual.