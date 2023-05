Definido os campeões de torneio internacional de Beach Tennis juvenil

Foram definidos os campeões do Bahia Juniors Cup BT, torneio internacional juvenil com pontos no ranking júnior de Beach Tennis da Federação Internacional de Tênis que ocorreu nas oito quadras da Arena D7, no Shopping da Bahia, em Salvador (BA). A competição contou com a parceria da SUDESB - Superintendência de Desportos da Bahia - e do Governo do Estado da Bahia.

Na categoria internacional até 18 anos, o título ficou com o gaúcho Gustavo Garbarski, oitavo do ranking da ITF, e com o catarinense João Caetano. Garbarski esteve no time do Brasil no Campeonato Mundial juvenil por equipes realizado no Rio de Janeiro no ano passado e Caetano derrotaram na final a dupla formada pelos paulistas Elias Giolo e Lucas Lima por 6/2 6/0 e ficaram com a vaga direta na chave principal do torneio profissional Sand Series de Brasília (DF) que será disputado no meio de juvenil. Os Sand Series são considerados os Grand Slams do Beach Tennis, os principais evento do mundo no profissional.

Na categoria Sub 16 os campeões foram o paulista Caio Gazoli e o paranaense Leonardo Neiva que derrotaram Breno Garcia e Augusto Neto por 4/2 5/3. No feminino o título ficou com a paulista Giovana Caires e a baiana Manuela Pacheco. As duas duplas campeãs levaram o convite para o qualificatório do Sand Series de Brasília.

A Bahia saiu com títulos também nos 12 masculino com Bernardo Marinho em Simples e nas duplas do masculino e feminino com Marinho e Gabriel Pacheco e Isabeli Carumurugy e Giovanna Ribeiro. Na dupla mista dos 12 anos título para os locais Bernardo Marinho e Giovanna Ribeiro.

O evento contou com 100 atletas de todo o Brasil e foi a primeira vez que a Bahia sedia um evento internacional juvenil do esporte: "Foi muito legal poder realizar esse evento e dar a oportunidade de ver o futuro do Beach Tennis se desenvolvendo e jogando em alto nível aqui com atletas de todo canto do país", destacou Duda Catharino, organizador do evento.

Baiana Manuela de amarelo, campeã dos 16 anos, e a parceira Giovana Caires | Foto: Divulgação

Veja o Hall dos Campeões:



Simples Masculino 12 anos - Bernardo Marinho

Simples Feminino 12 anos - Luiza Mocsanyi

Simples Masculino 14 anos - Luiza Mocsanyi

Simples Feminino 14 anos - Sophia Fielder

Simples Masculino 16 anos - Leonardo Neiva

Simples Feminino 16 anos - Cecilia Neves

Simples Masculino 18 anos - Paulo Consiglio

Duplas Masculino 12 anos - Gabriel Pacheco e Bernardo Marinho

Duplas Feminino 12 anos - Isabeli Carumurugy e Giovanna Ribeiro

Duplas Masculino 14 anos - Giovanni Nomelini e Pedro Valente

Duplas Feminino 14 anos - Giovanna Batista e Maria Gilli

Duplas Masculino 16 anos - Caio Gazoli e Leonardo Neiva

Dupla Feminino 16 anos - Giovana Caires e Manuela Pacheco

Dupla Masculino 18 anos - João Caetano e Gustavo Garbarski

Dupla Mista 12 anos - Bernardo Marinho e Giovanna Ribeiro

Mista 14 anos - Giovanni Nomelini e Giovanna Batista

Mista 16 anos - Marcos Lins e Giovana Caires