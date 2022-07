Definidos os confrontos dos baianos na Série D do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Entre os baianos, Bahia de Feira e Jacuipense foram as únicas equipes que avançaram para essa etapa da competição.



O Jacuipense vai encarar o time do América-RN. O primeiro jogo está programado para domingo, 24, no Eliel Martins, às 16h. A partida de volta está marcada para o domingo seguinte, dia 31, às 16h, na Arena das Dunas.

Já o Bahia de Feira vai enfrentar o time do Costa Rica do Mato Grosso do Sul. O primeiro encontro será neste domingo, 24, às 16h30, na cidade de Costa Rica, no estádio Laertão. O jogo de volta está programado para sábado, 30, às 16h, na Arena Cajueiro.

Para conseguir o acesso para Série C do Campeonato Brasileiro, a dupla baiana precisa avançar duas fases dentro da competição.