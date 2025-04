Delegação baiana disputa Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos

Renê Pereira durante o o Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo Unificado - Foto: Reprodução/CRB

A Bahia está representada com força no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Barcos Curtos, que acontece até o dia 13 de abril, em São Paulo. A delegação baiana conta com três atletas, incluindo o medalhista paralímpico Renê Pereira, e viajou com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Renê, bronze nas Par-alimpíadas de Tóquio 2020 e oito vezes campeão brasileiro, é o principal nome da delegação e favorito em sua categoria. Ao lado dele, as remadoras Natalie e Marilene Silva, ambas do Clube de Natação e Regatas São Salvador (CNRSS).

A competição teve início neste domingo, 7, com o Congresso Técnico programado para terça-feira, 8. As eliminatórias das categorias júnior, sub-23 e sênior começam na quarta-feira (9). As semifinais ocorrem na sexta, 11, e as finais estão marcadas para sábado, 12, e domingo, 13.

Motivado, o presidente da Federação dos Clubes de Remo da Bahia (FCRB), Adroaldo Mendonça, demonstrou otimismo:

“Temos a expectativa de medalha principalmente com Renê. Natalie é um destaque da Bahia, com grande chance de chegar entre os três primeiros e trazer medalha. Marilene também já foi várias vezes campeã norte-nordeste e brasileira, e está voltando à ativa com boas chances.”

Além da disputa por medalhas, o torneio é estratégico para os atletas que buscam subir no ranking nacional e acessar programas de apoio ao esporte. Nesse sentido, o apoio da Sudesb é considerado fundamental.

“Os clubes hoje não têm condições, nem os atletas, de custear essas passagens. A gente, possivelmente, não iria se não fosse esse apoio da Sudesb, que é imprescindível”, completou Adroaldo.

Renê Pereira, que recentemente conquistou o título no Sul-Americano da modalidade, também ressaltou a importância do suporte:

“A expectativa é a melhor possível. Quero manter o título de campeão brasileiro e conquistar mais uma vitória. Esse apoio da Sudesb é de suma importância, e espero honrá-lo da melhor forma possível com mais um título”, declarou.