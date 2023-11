Delegação brasileira bate recorde de medalhas nos Jogos Pan-Americanos | A TARDE

Ao fim dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, o Time Brasil atingiu a marca de 205 medalhas, mais do que em qualquer outro ano participando do torneio. Até então, a melhor campanha tinha sido em 2019, nos Jogos de Lima, com 161 pódios. Além das medalhas gerais, a delegação brasileira também quebrou o recorde de ouros conquistados, com 66 ao todo, se garantindo na 2° colocação do quadro, abaixo apenas do Estados Unidos, que somou 124 douradinhas.

Na edição de Lima, o Brasil somou 54 medalhas de ouro, 45 de prata e 70 de bronze. Neste domingo, 5, o quadro encerrou de maneira mais positiva para a seleção verde e amarela, que além dos 66 ouros, garantiu 73 pratas e 66 bronzes. O México ficou com a terceira colocação ao ganhar 142 pódios (52 ouros, 38 pratas e 52 bronzes).

A modalidade que mais rendeu o lugar mais alto do pódio para o Time Brasil foi a ginástica rítmica, com oito ouros, ao todo, seguida por judô, natação e atletismo, ambas com sete. O boxe garantiu quatro douradinhas, com as baianas Beatriz Ferreira e Bárbara Santos fazendo soar o hino nacional.