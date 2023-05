Dentro de casa, o Boston Celtics ganha do Heat e força o jogo 6

Dá para sonhar, torcedor? O Boston Celtics atropelou o Miami em pleno TD Garden lotado e agora está a uma vitória de empatar a série.

Ocorreu na noite desta quinta-feira, 25, o quinto jogo da final da conferência Leste, no qual, por um placar de 110 - 97, o Celtics venceu mais uma e fica na cola no Miami Heat, que ainda lidera a série por 3-2.

O resultando positivo forçou o jogo 5, que será no sábado, 27, as 21h30, em Miami. O Heat segue a uma vitória do título da conferência e da vaga para a final da NBA. Já o Boston, precisa vencer fora de casa para forçar o jogo 7, que poderá ser na segunda.

Dessa vez, o protagonista da noite não foi Jayson Tatum, e sim o seu companheiro de equipe, Derrick White, que marcou 24 pontos, sendo 18 deles, de cesta de três, um a mais que Marcus Smarts, que finalizou a partida com 23 agregados no placar. Jaylen Brown e Jayson Tatum se igualaram na pontuação, com 21 pontos, o camisa 0 também fez 11 rebotes.

Pelo lado do Heat, Duncan Robinson anotou 18 pontos, dois a mais que Bam Adebayo. Já o astro Jimmy Butler teve uma partida tímida, com 14 pontos, assim como Caleb Martin.

Jimmy Butler contra Marcus Smart e Jayson Tatum | Foto: Eric Espada / NBAE / via AFP

O jogo:

Em uma partida predominantemente dominado pelo Celtics, que aos 7’ do primeiro quarto já tinha aberto 20-7 no placar, o time de Miami parecia muito ansioso para garantir a vitória, ou até mesmo para evitar a derrota. Seguindo o ditado “quem tem medo de perder, não vence”, a equipe de Miami saiu do primeiro período com 15 pontos atrás no placar.

Na volta do segundo quarto a equipe de Boston parecia encaixada o suficiente para não dar brechas para o Heat, e por um momento do jogo, colocou 20 pontos à frente do placar, indo para o intervalo ganhando de 61 - 44.

No segundo tempo, o jogo continuou com o mesmo ritmo dos 24 minutos iniciais, muita força ofensiva e defensiva do Boston Celtics, que ganhou o terceiro período com uma diferença de 18 pontos, 90 a 72.

No último quarto, a menor diferença que o Heat conseguiu impor foram de 10 pontos, mas já parecida tarde demais para forçar uma virada e ganhar a série. Levando a torcida a loucura, e até a esperança de virar a série, o Boston ganha por 110 a 97 e força o jogo 6.