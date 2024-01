Denver recebe GSW e Lakers enfrenta Celtics; Confira rodada de Natal | A TARDE

Apesar do feriado de Natal, as partidas da temporada regular da NBA continuam a todo vapor. Assim, a famosa rodada do 'Boxing Day' contará com grandes confrontos para os amantes do basquete e da Liga, colocando Nikola Jokic, atual campeão, contra Stephen Curry, detentor de quatro anéis, e Lebron James, maior pontuador da história do torneio, à frente de Jayson Tatum, que ainda busca escrever a sua história.

Apesar das inúmeras teorias, que vão de religião à cultura, hoje muitos levam o 'Boxing Day' como um dia especial para o esporte, que recebe diversas modalidades com grandes astros e equipes. Não diferente disso é a NBA, que apesar de ocorrer no dia 25, premia os apaixonados por basquete com partidas entre grandes franquias.

As partidas:

O primeiro jogo da rodada é entre New York Knicks e Milwaukee Bucks, no Madison Square Garden, em Nova York, às 14h. A partida coloca frente à frente Jalen Brunson e Giannis Antetokounmpo, astros da atual temporada, que até aqui, garantem as suas franquias nos playoffs da temporada. Enquanto a equipe de NY é o 6° colocado com 16 vitórias e 12 derrotas, o Bucks é o vice-líder da conferência leste, com 22 vitórias e 7 derrotas.

A partir das 16h30, outro grande confronto que promete brilhar os olhos dos apaixonados pela NBA é entre Denver Nuggets e Golden State Warriors, os dois últimos campeões do torneio. O confronto que coloca Nikola Jokic e Stephen Curry como rivais será em Denver, na Ball Arena. Apesar do Nuggets ser o 2° colocado da Conferência Oeste, com 21 vitórias e 10 derrotas, a partida contra o Warriors não será fácil, já que vem com uma sequência de cinco vitórias seguidas, apesar de ser apenas o 10° na tabela, totalizando 15 triunfos e 14 revés.

Na sequência, iniciará o jogo mais esperado da rodada, com as duas franquias mais vencedoras da história da NBA, cada uma com 17 títulos. O confronto das 19h será entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics, colocando Jasun Tatum e Lebron James frente a frente, na Crypto.com Arena, no estado da Califórnia. Apesar de contar com um dos maiores jogadores da NBA, o Lakers é somente o 9° colocado, somando 16 vitórias e 14 derrotas. Já o Celtics, por outro lado, é o líder da conferência leste, com 22 triunfos e seis derrotas.

Para fechar a rodada, o vice-campeão da NBA de 2023, Miami Heat, enfrenta o Philadelphia 76ers, a partir das 22h, no Kaseya Center, na cidade de Miami, na Flórida. Enquanto o Heat é o 5° colocado e conta com Jimmy Butler e 17 vitórias na temporada, o 76ers coloca as suas forças no atual MVP, Joel Embiid, que ajudou a sua equipe a alcançar a marca de 20 triunfos até aqui, estando na 3ª posição.

As partidas serão transmitidas na TV fechada, seja nos canais da ESPN Brasil ou na plataforma de Streaming da emissora, o Star Plus.

Detalhes da rodada:

14h - New York Knicks x Milwaukee Bucks - Madison Square Garden

16h30 - Denver Nuggets x Golden State Warriors - Ball Arena

19h - Los Angeles Lakers x Boston Celtics - Crypto.com Arena

22h - Miami Heat x Philadelphia 76ers -Kaseya Center