DIA DOS PAIS

Depoimento de CR7 sobre relação com o pai emociona e viraliza; veja

Astro português relembra dificuldades e admiração pelo pai falecido em entrevista de 2019

Por Marcello Góis

10/08/2025 - 16:00 h
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr -

No Dia dos Pais, Cristiano Ronaldo voltou a emocionar o mundo fora dos gramados. Um vídeo de uma entrevista concedida em 2019 voltou a circular nas redes sociais, mostrando o camisa 7 às lágrimas ao falar sobre seu pai, José Diniz Aveiro, falecido em 2005. Na conversa, o entrevistador exibiu um trecho de vídeo antigo em que José elogiava o filho.

“Eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ver o meu filho naquelas condições. É o guarda-costas que eu tenho, de verdade”, dizia sorrindo.

Visivelmente emocionado, CR7 revelou que a relação com o pai foi marcada por distância e dificuldades, já que José era alcoólatra.

“Eu nunca conheci meu pai 100%. Ele era alcoólatra e nunca tivemos uma conversa normal. Era muito difícil, mas me tratava de um jeito incrível. Eu era o diamante da família, e ele sabia que eu ia ser jogador. Fico triste porque virei o número um e ele não viu nada: nenhum prêmio, nenhuma conquista”, contou.

José Diniz faleceu quando Cristiano tinha apenas 20 anos. Um ano depois, o craque explodiu no Manchester United, marcando mais de 20 gols pela primeira vez e conquistando o título da Premier League.

O vídeo, resgatado pelo dublador Gustavo Machado e compartilhado na rede social X (antigo Twitter), alcançou grande repercussão, sendo elogiado por fãs e colegas de profissão.

Além da emoção, CR7 também esteve nos holofotes nesta semana por outro motivo: ao comentar a lista da Bola de Ouro de 2025, ironizou chamando a premiação de “prêmio fictício”, após ficar de fora pelo terceiro ano seguido, mesmo tendo marcado 35 gols pelo Al-Nassr na última temporada.

Tags:

cr7 cristiano ronaldo Dia dos Pais

Ver todas

