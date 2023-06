Depois de Messi, Inter Miami prepara oferta para astro do Grêmio

Depois de sonhar com Lionel Messi, o Grêmio pode acabar ficando sem o Luis Suárez. O atacante pode fechar com o Inter Miami para jogar ao lado do antigo companheiro de Barcelona.

Segundo informações que circulam pela internet, o Inter Miami tem como prioridade numa lista de possíveis reforços após Messi o atacante uruguaio. O jornal argentino Olé publicou que o clube também quer fechar com Busquets, que recentemente deixou o Barcelona e está livre no mercado.

Outro que está de passe livre e pode fechar com o Inter Miami é o lateral-esquerdo Jordi Alba, amigo pessoal de Lionel Messi. O nome do técnico argentino Tata Martino também foi ventilado na equipe dos Estados Unidos.

Nos últimos dias, o Grêmio realizou uma espécie de sondagem para Messi, fazendo chegar na equipe do jogador o interesse em apresentar um projeto esportivo, que não teve sucesso.