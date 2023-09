Depois de vencer a última luta, Popó descarta revanche contra Dublê

Em sua última luta, Popó demonstrou total superioridade sobre Junior Dublê, vencendo já no primeiro round. O baiano disse que sua vitória foi incontestável e afirmou que não pretende conceder uma revanche ao influenciador, pois o considera "coisa do passado".

“A revanche com o Dublê, deixa quieto. Ele já teve a oportunidade de aparecer. O Dublê teve a oportunidade de ser o meu dublê”, falou baiano em uma entrevista ao ‘Ag.Fight’.

No dia 26 de agosto, Acelino Popó Freitas subiu ao ringue para enfrentar o influenciador, Junior Dublê na luta principal do Fight Music Show 3. Sem mostrar piedade ao competir com o atleta amador, o tetracampeão do boxe partiu para o ataque desde o início do combate, resultando em um nocaute impressionante nos primeiros minutos do primeiro round.

Em sua próxima apresentação, Popó está programado para enfrentar Kleber Bambam, ex-participante do programa Big Brother Brasil, com quem teve trocas de provocações e hostilidades nos últimos meses.

Como tetracampeão do mundo no boxe, Popó apareceu como a estrela principal do Fight Music Show pela terceira vez. Antes de enfrentar Dublê, ele já tinha lutado contra Whindersson Nunes e Pelé Landi.