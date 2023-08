Popó ‘passa o carro’ em sósia de Vin Diesel e vence luta em um minuto

Acelino "Popó" Freitas não deu chances para o adversário Júnior Dublê, influenciador famoso por ser sósia de Vin Diesel, no main event do Fight Music Show 3, no clube Hebraica, em São Paulo, na noite de sábado, 26. O ex-pugilista nocauteou o adversário rapidamente durante a luta de exibição.

Com 15 segundos de luta, Popó já acertou um cruzado que derrubou Júnior Dublê. Quando o cronômetro bateu um minuto, Dublê foi ao chão novamente e sua equipe jogou a toalha.

Popó foi a estrela nas três edições do Fight Music Show. Na primeira, venceu Whindersson Nunes. E na segunda nocauteou Pelé Landy. Ele agora desafio MC Livinho, que também no sábado, 27, venceu Dynho Alves.

A luta foi equilibrada! Uma hora o Popó batia, outra hora o jr dublê apanhava pic.twitter.com/Rq9POAaTeA — Matheus Sayd (@matheusayd) August 27, 2023