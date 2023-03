Deputado entra com ação contra torcida única no Ba-Vi deste domingo

O deputado estadual Diego Castro (PL) entrou com uma ação para reverter a decisão de torcida única no clássico Ba-Vi deste domingo, 5, na Arena Fonte Nova.

O político espera reverter a decisão junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade máxima do futebol brasileiro e organizadora da Copa do Nordeste.

Para o parlamentar baiano, a decisão que impede a presença da torcida do Vitória na Arena Fonte Nova “viola o artigo 10 do Estatuto do Torcedor, tal como direitos fundamentais e sociais consagrados na Constituição Federal, como a liberdade e o lazer”.

A intenção de Diego Castro é fazer com que a CBF reverta a decisão de torcida única e o Vitória receba a carga máxima destinada à torcida visitante para a partida.

Com a proposta de avaliar as chances de retorno da torcida mista no clássico, a promotora de Justiça Thelma Leal de Oliveira deu início a um procedimento administrativo para acompanhar a possibilidade.

Bahia e Vitória foram comunicados da instauração do procedimento. A CBF e a FBF também foram notificadas e convidadas a apresentar um pronunciamento

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo, 5, às 16h, na Arena Fonte Nova. O segundo clássico do ano é válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste.