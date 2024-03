Desfile de abertura de Paris 2024 contará com 220 mil ingressos grátis | A TARDE

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris acontecerá nas águas do Rio Sena, com a participação de aproximadamente 326 mil espectadores que testemunharão o desfile de 180 barcos. Dentre os presentes no evento marcado para 26 de julho, 222 mil sortudos não necessitarão de ingressos. Essa informação foi divulgada por Gérald Darmanin, Ministro do Interior da França, e Marc Guillaume, prefeito da região de Île-de-France.

Os espectadores com ingressos gratuitos desfrutarão de assentos nas arquibancadas mais elevadas, enquanto os pagantes serão acomodados em cadeiras mais baixas ou em estruturas montadas nas pontes. As autoridades estimam ainda que cerca de 200 mil pessoas poderão acompanhar a cerimônia a partir dos edifícios próximos ao Rio Sena.

Dos 180 barcos que desfilarão, 94 transportarão as delegações dos países participantes, enquanto os restantes 86 estarão encarregados da segurança do evento, além de estarem prontos para lidar com possíveis problemas técnicos nas embarcações.

Por motivos de segurança, o espaço aéreo num raio de 150 quilômetros ao redor de Paris será fechado durante a cerimônia de abertura. Apesar das precauções, Darmanin assegurou que, até o momento, não há relatos de ameaças às Olimpíadas de Paris.

O desfile fluvial representa uma inovação nas cerimônias olímpicas, que tradicionalmente ocorrem em instalações esportivas. A rota ao longo do Sena terá início em Pont d’Austerlitz e se estenderá até Pont d’Iéna, passando por pontos turísticos icônicos como a Catedral de Notre-Dame, o Museu do Louvre e a Place de la Concorde. Durante o percurso, haverá intervenções artísticas para enriquecer a experiência dos espectadores.