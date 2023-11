Desfile dos campeões! Jogadores e torcida do Flu fazem festa pelo Rio | A TARDE

As ruas da cidade do Rio de Janeiro foram tomadas por jogadores e torcedores do Fluminense, que se reuniram neste domingo, 12, para comemorar o título inédito da Libertadores. A conquista aconteceu no último dia 4 de novembro, após a vitória sobre o Boca Juniors por 2 a 1, mas a festa com todo elenco foi realizada hoje.

Diversos torcedores do Flu se juntaram logo pela manhã na Praça XV para iniciar a celebração, que teve início às 9h. Atletas e membros da comissão técnica se juntaram a seus familiares e aos artistas para desfilarem em um trio elétrico, com shows de Xamã e Marvilla.

Germán Cano, Nino, Paulo Henrique Ganso e Felipe Melo foram alguns dos principais nomes que compareceram ao “desfile dos campeões”.