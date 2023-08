Destaque baiano: Atletas em competições nacionais no mês de setembro

O mês de setembro começa com a participação de atletas baianos em duas competições nacionais importantes. Dois participam da 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard 2023 (CBRASB), que ocorre de 31 de agosto a 03 de setembro em Vila Velha, no Espírito Santo.Misael Cezário e Tatiane Meneses, estarão presentes nas competições aquáticas. Misael, atual campeão da última etapa sub-18 e atual vice-líder do circuito, está determinado a conquistar mais um título.

Fátimo Luís, presidente da Federação Bodyboard do Estado da Bahia, expressa sua confiança nos competidores. “A cada etapa eles vêm se superando e dando o seu máximo nas competições. Agradeço à Sudesb imensamente pelo apoio das passagens áreas, isso ajudou muito para garantir a presença deles na competição”, disse o presidente da federação.

Outros dez atletas da Bahia estarão presentes no Campeonato Brasileiro Lotéricas Caixa de Ginástica Aeróbica, que acontece entre os dias 1º e 03 de setembro em Florianópolis, Santa Catarina. As ginastas irão competir nas categorias individual, trios e grupos na ginástica rítmica.

As atletas baianas estão em posições promissoras. Yasmin e Maria Luísa são detentoras dos títulos de campeãs Sul-Americanas infanto juvenis. Ambas integram a Seleção Brasileira de Base e têm garantido seus lugares na Copa Pan-Americana, marcada para novembro no Peru. Além da equipe, a Bahia também contribuirá com duas árbitras nacionais, Louise Correia e Priscilla Rocha, que farão parte do corpo de avaliação da competição.