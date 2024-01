Destaque brasileiro do taekwondo no Pan é suspenso por doping | A TARDE

O brasileiro Edival Pontes, de 26 anos, conhecido como Netinho, campeão por equipes nos Jogos Pan-Americanos e vice-campeão mundial no ano passado, está suspenso do taekwondo por doping até fevereiro. Segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), no entanto, ele ainda tem chances de disputar as Olimpíadas de Paris. A notícia foi divulgada primeiramente pelo Olhar Olímpico.

"O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que o atleta Edival Pontes, o Netinho, recebeu a notificação de resultado analítico adverso de um exame feito em competição antes dos Jogos Pan-americanos há algumas semanas", informou o COB, em nota.

A Federação Internacional de Taekwondo (World Taekwondo) não divulgou a substância proibida encontrada no exame de Netinho, apenas acrescentou um alerta de suspensão ao brasileiro no ranking olímpico. Ele foi vice-campeão mundial na categoria até 74kg, que não faz parte do programa das Olimpíadas.

Em 2023, o brasileiro conquistou a prata no Grand Prix de Paris e ajudou a equipe masculina do Brasil a faturar o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. "O Brasil manteve o ouro como equipe em Santiago, mas Netinho teve a sua cassada. A suspensão ao atleta é válida até o final de fevereiro. Com isso, ele poderá seguir em busca da classificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024", destacou a entidade.

Para ir às Olimpíadas, porém, Netinho precisaria que outro atleta brasileiro conquistasse uma vaga para o país na categoria até 68kg durante o Pré-Olímpico das Américas, entre 30 e 31 de janeiro, quando ainda estará suspenso. Desde cedo, ele foi apontado como promessa do taekwondo brasileiro e foi campeão das Olimpíadas da Juventude em 2014.