Destaque do Fluminense, André desperta interesse de Pep Guardiola | A TARDE

Após a campanha do título da Libertadores e vice no Mundial de Clubes, o volante André despertou interesse de um dos melhores técnicos da história do futebol: Pep Guardiola. Segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, o jogador de 22 anos está na mira do Manchester City, atual campeão da Champions League.

Após a decisão, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, afirmou que Guardiola rasgou elogios ao volante, que atuou nos 90 minutos na final do Mundial, justamente contra o City. Além desta competição, André participou de 12 jogos no campeonato carioca, 13 na Libertadores, com um gol, 31 no Campeonato Brasileiro e 4 na Copa do Brasil, sendo campeão da Liberta e do Carioca.

Pela boa temporada, o volante foi convocado por Diniz, também técnico da Seleção brasileira, para as Eliminatória da Copa do Mundo de 2024, onde atuou por três jogos, sendo titular em dois deles, nas derrotas para Colômbia e Argentina.

Além de Guardiola, outras potencias do futebol europeu já demonstraram interesse no volante. Ao decorrer da atual temporada, Liverpool e Fulham enviaram propostas ao jogador, que a definiram como "irrecusável". Apesar disso, André optou por manter a sua palavra com Diniz e terminar a temporada.

"Realmente era uma proposta muito boa, irrecusável pelo clube que foi, pela grande liga. Mas resolvi manter minha palavra porque quando fechou a janela de janeiro, o Diniz chegou e falou comigo que me queria aqui até o final do ano. A gente não sabia que ia chegar uma proposta desse valor, e eu falei pra ele que independente do que acontecesse, eu iria estar até o fim da temporada", disse o jogador em entrevista à Conmebol, antes da final da Libertadores.

Outro grande clube que está de olho em André, é o atual campeão do Campeonato espanhol, o Barcelona, que o observa há alguns meses, segundo o Diario Sport, da Espanha. A Catalunha parece ser o destino favorito do volante, que em entrevista durante o Mundial de Clubes, declarou que, apesar de não ter recebido proposta, entre Real Madrid e Barcelona, prefere o clube azulgraná.

"Não chegou nada para mim. Isso eu deixo o máximo fora do campo e com meus empresários. No dia a dia procuro deixar com o Fluminense. Barcelona e Real Madrid são grandes clubes, mas acho que eu escolheria o Barcelona", disse André.