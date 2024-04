Destaque do Juventude entra na mira do Vitória; saiba mais | A TARDE

Em busca de uma boa campanhana primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Vitória segue atento ao mercado e monitora a situação do volante Caíque Gonçalves, do Juventude, que vem sendo destaque do Campeonato Gaúcho e já chamou atenção de outras equipes da Série A. O atleta de 28 anos possui vínculo com o time alviverde até o fim do ano, com multa rescisória de R$ 12 milhões.

De acordo com o site ge.globo, cinco equipes da elite entraram em contato com o Juventude para uma consulta de valores e condições de negociação, são elas: Vitória, Corinthians, Grêmio, Vasco e São Paulo.

Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra, o presidente do Juventude Fábio Pizzamiglio admitiu o interesse de alguns clubes da Série A no volante. Entretanto, as negociações sobre uma possível saída de Caíque serão avaliada após o fim do Campeonato Gaúcho, este que fará a final contra o Grêmio, nos dias 30 de março e 6 de abril.

Apesar do interesse de outras equipes, o Alviverde busca renovar com o jogador por mais uma temporada, que só tem vínculo por mais oito meses. No entanto, com foco total na final do estadual, as conversas não evoluíram e devem ser retomadas após a decisão.

Em 2023, Caíque atuou pelo Ceará, na Série B. Ele fez 40 partidas, com um gol e uma assistência. No decorrer da carreira, também teve passagem por Água Santa, Ituano, Portuguesa e Ferroviário.