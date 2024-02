Detento revela que Daniel Alves pretendia fugir para o Brasil | A TARDE

Preso na Espanha por acusação de estupro, Daniel Alves planejava fugir para o Brasil assim que conseguisse uma possível liberdade condicional. A informação foi divulgada por um antigo companheiro de prisão do jogador ao programa ‘Fiesta’, do canal espanhol Telecinco. Dani agora aguarda o resultado do julgamento.

"Assim que lhe dessem a liberdade condicional, ele iria fugir para o Brasil", disse o homem cuja identidade não foi revelada.

Daniel está sendo acusado de estuprar uma jovem em uma balada em Barcelona em dezembro de 2022. Em 2024, ele começou a ser julgado e três pedidos de liberdade condicional foram feitos.

O juiz percebendo o risco de fuga, teria recusado todos os pedidos interpostos pelos advogados do atleta.

Brasil e Espanha não têm um acordo de extradição e esse é o principal argumento da promotoria contra a liberdade condicional do jogador.