Dez atletas representam a Bahia nas Paralimpíadas Escolares, em São Paulo

Delegação baiana de estudantes paralímpicos - Foto: Divulgação

As Paralimpíadas Escolares, realizadas pelo Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) iniciam nesta quarta-feira, 27, e vão até o próximo sábado, 30, em São Paulo. Considerada a maior competição de modalidades paralímpicas escolares do país, a ação envolve atletas dos 72 Centros de Referência Paralímpicos do Brasil. A delegação baiana, formada por 10 atletas, vai disputar em diversas modalidades.

Na Bahia, o Centro de Referência Paralímpico (CRPBa) é fruto de uma parceria do CPB com a Unijorge, que sedia a estrutura. Oito dos 10 atletas da delegação baiana treinam no CRPBa.

Participamos anualmente deste evento e, embora sejam 10 atletas e poucas modalidades, a delegação tem potencial para trazer várias medalhas para o estado Wilson Brito Filho - professor da Unijorge, supervisor do CRPBa e chefe da delegação local

Para o professor Iuri Nascimento, coordenador do curso de Educação Física da Unijorge, a participação dos paratletas neste evento nacional mostra a importância do apoio e incentivo ao esporte por meio do Centro de Referência. “São jovens que não apenas desenvolvem seus talentos nas modalidades paralímpicas, mas têm um espaço de inclusão e construção de valores sociais”, contou.

Sobre o Centro de Referência Paralímpico Bahia

Inaugurado em 2022, o Centro de Referência Paralímpico Bahia é uma parceria entre o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Unijorge para apoiar e incentivar a prática esportiva, promover o desenvolvimento de pessoas com deficiência e descobrir talentos. Oferece treinamentos em modalidades como badminton, tiro com arco, bocha e atletismo, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar formada por professores e alunos do curso de Educação Física e outros cursos da Unijorge. O local conta com a estrutura do Centro Esportivo, no Campus Paralela, com o Espaço Multifuncional de Atividades Físicas e a Quadra Poliesportiva.