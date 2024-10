Dez mil atletas correm a Maratona Salvador na orla

Maratona teve recorde de 10 mil inscritos para essa edição - Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

A sexta edição da Maratona Salvador aconteceu ontem, reunindo cerca de 10 mil atletas, que disputaram percursos de cinco, 10, 21 e 42 km. Os percursos começavam e acabavam no Parque dos Ventos, na orla da Boca do Rio. No final das corridas ocorreram apresentações musicais. Antes da largada, os atletas fizeram o aquecimento com profissionais.



Nesta edição, a maratona bateu recorde de participantes. Dos dez mil inscritos, metade foi oriunda de outras cidades da Bahia e 30% vieram de fora do estado.



Além disso, a prova contou com a participação de atletas profissionais de países como Quênia e Etiópia, e atletas amadores da Argentina, Alemanha, Angola, Belize, Bermudas, China, Guatemala, México e Uruguai.



A prova é um dos principais eventos do calendário de corridas de rua. Por isso, há quem se prepare muito antes de correr.



“Eu estou me preparando para essa prova há dois meses. A gente tem feito um trabalho muito legal na corrida de velocidade e, graças a Deus, deu um retorno muito positivo, são seis provas e seis pódios”, relatou a atleta que venceu o 1° lugar nos cinco quilômentos geral feminino.

Superação



Houve também quem buscasse superar as próprias metas. “Essa é a minha primeira corrida de 21 quilômetros. Já participei de cinco e 10 quilômetros, essa daqui representa uma superação. Quem sabe no ano que vem corro os 42 quilômetros?”, disse Hugo Faria.



A saúde também motiva os corredores. “Durante a semana, sigo meus treinos de musculação e cross. Dieta também em dia”, contou Antônio Cunha. Ele finalizou os 5km em 32 minutos.



*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão