Di María sofre nova ameaça na Argentina: "ainda vai voltar?" | A TARDE

Di María voltou a ser alvo de ameaças em Rosário, sua cidade natal na Argentina. Na última quarta-feira, 29, um mural com o rosto do jogador foi pichado com a frase "ainda vai voltar?", enquanto homens dispararam contra um posto de gasolina, deixando um bilhete direcionado ao jogador.

"Estamos te esperando, Di María. Os rosarinos", diz o bilhete divulgado pela imprensa local.

#Rosario | Nueva amenaza contra "Ángel Di María"



Dejaron una nota luego de balear una estación de servicio en la zona sudoeste de la Ciudad. En la nota reza el mensaje "Te estamos esperando Di María" firmado por "Los Rosarinos". pic.twitter.com/RwUc47bbLu — Gustavo M. Alfaro (@GMALFARO) May 30, 2024

Em março, Di María e sua família já haviam sido ameaçados. Três homens jogaram uma bolsa com um cartaz ordenando que o atacante não retornasse a Rosário. Um suspeito, apontado como idealizador do ato, foi preso pela polícia.



Aos 36 anos, Di María está em fim de contrato com o Benfica e ainda não decidiu seu futuro. As ameaças retornaram após rumores de um possível retorno ao Rosario Central, clube onde foi revelado, terem ganhado força.

"Tenho uma relação muito especial com ele. Hoje mesmo falei com ele. É claro que é meu desejo como torcedor e de todas as pessoas do Rosario Central de que Angelito (Di María) volte a vestir a camisa. Ele também deseja isso. É o sonho que tem desde que foi embora", disse Kily González, técnico do Rosario Central, em entrevista.

Enquanto ainda não define seu futuro, Di María está focado em sua despedida da seleção argentina. O atacante participará da Copa América em junho, que será sua última competição com a equipe.





