Dia 3 do Mundial feminino tem vitórias expressivas e emoção até o fim

Três jogos marcaram este sábado, 22, da Copa do Mundo Feminina, terceiro dia da competição. No primeiro jogo em Hamilton, na Nova Zelândia, a tradicional seleção japonesa fez sua estreia e atropelou a Zâmbia por 5-0, destaque para a atleta Miyazawa que marcou 2 vezes.

As duas seleções entraram em campo com determinação, mas foram japonesas que dominaram a partida com grande eficiência, garantindo uma vitória convincente e deixando sua marca logo no início da competição.

Já no segundo jogo do dia, a Inglaterra, forte candidata ao título, estreou com uma vitória magra contra a seleção do Haiti. No Estádio de Brisbane (Austrália), pelo Grupo D da competição, as Lionesses enfrentaram tiveram mais dificuldades do que o previsto contra as haitianas e conquistaram uma vitória simples por 1 a 0.

Atual campeã da Eurocopa venceu por placar magro em sua estréia | Foto: Divulgação / FIFA

No último jogo do dia, em uma partida emocionante e de tirar o fôlego, a seleção da Dinamarca garantiu uma vitória crucial contra a China, também pelo grupo D. No estádio Perth Rectangular, na Austrália, as dinamarquesas tiveram que lutar até os minutos finais para conseguir a vitória por 1 a 0.

Dinamarquesas comemoram gol da vitória contra China | Foto: Divulgação / FIFA

O gol da atacante Vangsgaard, aos 44 minutos do segundo tempo, foi o momento decisivo que colocou a Dinamarca no caminho da vitória em seu primeiro jogo no torneio. A competição promete muitas emoções à medida que as equipes batalham pelo título na busca pelo sucesso no cenário internacional.

Próximas partidas

Neste domingo, 23, mais três jogos acontecem pela Copa do Mundo feminina de futebol. Pelo Grupo G a Suécia enfrenta a África do Sul, em Wellington, na Nova Zelândia. A partida ocorre às 02:00 (horário de Brasília).

Pelo Grupo E, às 4h30 (horário de Brasília), o confronto entre Holanda e Portugal promete agitar a cidade de Dunedin, também na Nova Zelândia.

O último jogo do dia fica por conta de França e Jamaica, em Sydney, na Austrália. Vale lembrar que as francesas e jamaicanas fazem parte do Grupo F, mesmo grupo da Seleção Brasileira que enfrenta o Panamá nesta segunda-feira, 24. A partida acontece às 7h30.