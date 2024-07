Diego Souza detona arbitragem em expulsão do Vasco: "Corrompido"

Diego Souza jogando pelo Vasco - Foto: Marcelo Sadio / Site Oficial do Vasco da Gama

O Bahia venceu o Vasco nesta quarta-feira, 26, por 2x1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Entretanto, o resultado não agradou o ex-jogador Diego Souza, declaradamente vascaíno, que criticou a arbitragem da partida após a expulsão do atacante David, que levou o segundo cartão amarelo após uma falta em Gilberto, aos 15 minutos do segundo tempo.

Através das redes sociais, o ex-jogador, que já vestiu as cores do Gigante da Colina, afirmou que o futebol está corrompido e xingou a equipe de arbitragem. Em continuidade, Diego deixou claro que não concordou com o segundo amarelo ao atacante. Além disso, disse que uma situação como essa "joga tudo a perder".

"Cara, cada dia que passa o futebol está mais corrompido. Vai tomar no c# comissão de arbitragem. Expulsão do jogador do Vasco não existe. Não é porque sou Vasco não, é por conta da safadeza. Desde o pênalti no FlaxFlu. Vergonha! As coisas devem acontecer dentro das quatro linhas. Invadem CT, xingam jogador, e por mais que façam por onde, vem um sem vergonha dessa e joga tudo a perder. O certo é o certo, só isso", escreveu.

O resultado mantém a equipe carioca próxima da zona de rebaixamento da competição, com 10 pontos somados, podendo ser ultrapassada pelo Vitória ainda nesta quinta-feira, após o duelo contra o Fluminense. Esta foi a terceira derrota do Vasco nos últimos cinco jogos.