Dimitri Payet é contratado pelo Vasco, diz jornalista de credibilidade

A conversa entre o Vasco e o meia-atacante francês Dimitri Payet teve um final feliz, neste sábado, 12, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, que é conhecido por suas informações confiáveis. Ele confirmou que o jogador de 36 anos fechou contrato com o Vasco por dois anos.

"Dimitri Payet no Vasco da Gama, aqui vamos nós. A estrela francesa assinou contrato até junho de 2025. O ex-jogador do Olympique de Marselha rejeitou propostas da França porque queria respeitar o ex-clube. Está pronto para um novo capítulo no Brasil", falou o jornalista em sua rede social.

Neste sábado pela manhã, Payet marcou presença no estádio Vélodrome, casa do Olympique, para assistir à estreia do time no Campeonato Francês. O clube de Marselha, onde ele é um ídolo, ganhou por 2 a 1 contra o Rems. O jogador assistiu ao jogo de seu camarote pessoal e optou por não se encontrar com os repórteres.