Diniz convoca Guilherme Arana após lesão de Caio Henrique

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, convocou nesta quinta-feira, 28, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, para os jogos contra Venezuela e Uruguai, em outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Arana foi chamado para substituir Caio Henrique, do Monaco, que sofreu grave lesão no joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia, o que o afastará por um período de seis a oito meses.

O lateral do 'Galo' volta à Seleção depois de mais de um ano. Seu último jogo pelo Brasil foi junho de 2022, quando atuou nos 90 minutos da vitória sobre o Japão por 1 a 0, em amistoso preparatório para o Mundial do Catar.

Guilherme Arana, de 26 anos, estava na pré-lista do técnico Tite de convocados para a Copa do Mundo, mas dois meses antes do início do torneio sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, que o deixou longe dos gramados durante vários meses.

Por sua vez, Caio Henrique foi convocado para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias, em que o Brasil conseguiu vitórias sobre Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0).

O titular de Diniz nos dois duelos foi Renan Lodi, do Olympique de Marselha, mas Caio Henrique o substituiu no segundo tempo contra os bolivianos.

Líder da Eliminatórias, o Brasil enfrenta a Venezuela no dia 12 de outubro, em Cuiabá, e no dia 17 vai a Montevidéu encarar o Uruguai.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Guilherme Arana (Atlético-MG), Renan Lodi (Marselha)

Zagueiros: Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense)

Meio-campistas: André (Fluminense), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Neymar (Al-Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona) e Matheus Cunha (Wolverhampton)