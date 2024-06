Diretor do Grêmio dispara contra a CBF: "Não tem nenhum projeto"

Henrique Gutterres, executivo de marketing do Grêmio - Foto: Bárbara Assmann | Grêmio FBPA

Desde que a tragédia climática atingiu o Rio Grande do Sul, provocando enchentes devastadoras, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem sido criticada por sua falta de apoio eficaz aos clubes afetados. Dessa vez, o executivo de marketing do Grêmio, Henrique Gutterres, foi enfático ao criticar a postura da entidade em entrevista ao UOL.

“Se a gente ver quais foram as decisões da CBF que ajudaram as equipes do Sul, a gente vai ver que não teve, né? Basicamente, a CBF delegou para cada clube a sua negociação. A única coisa que a CBF fez foi a paralisação do Campeonato Brasileiro por duas rodadas, mas também o fez porque sofreu uma pressão enorme dos clubes e, principalmente, da sociedade”, afirmou.

Essa declaração destaca a frustração dos clubes gaúchos, que estão lutando para se reestruturar em meio à crise. O esforço conjunto de Grêmio e Internacional, com a iniciativa "Jogando Junto - Pela Reconstrução do RS", é um exemplo claro da mobilização independente das equipes.

Em resposta às críticas, a CBF listou algumas ações que diz ter tomado para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul:

1. Realização de um jogo beneficente em parceria com a Rede Globo.

2. Doação financeira.

3. Alterações na tabela do Campeonato Brasileiro.

4. Apoio da Fifa, que garante investimento e fomento para o futebol e clubes menores.

Embora essas medidas tenham sido destacadas pela CBF, elas foram vistas como insuficientes e paliativas. “Até onde eu sei, ainda não tem nenhum projeto estruturado via CBF para ajudar na reconstrução. Até onde eu sei, nem financeiro”, concluiu Gutterres.