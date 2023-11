Dirigente espanhol é banido por três anos pela Fifa após beijo forçado | A TARDE

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales foi suspenso por três anos pela Fifa de "qualquer atividade relacionada ao futebol tanto no âmbito nacional como internacional" pelo caso do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso, anunciou a entidade máxima do futebol nesta segunda-feira, 30.

Rubiales, que havia sido suspenso pela Fifa em caráter provisório por 90 dias, esteve no centro da polêmica após ter dado um beijo na boca da jogadora espanhola durante a entrega de medalhas depois da conquista da Copa do Mundo feminina 2023 pela Espanha, no final de agosto.

O ex-dirigente tem a possibilidade de "recorrer à Comissão de Apelação da Fifa", afirmou a entidade esportiva.

Sob pressão, o então presidente da RFEF, que sempre alegou que o beijo havia sido consentido, renunciou de seu cargo.

Acusado de "assédio sexual" pela Justiça espanhola, Rubiales está proibido de se aproximar a menos de 200 metros da atleta.

O escândalo, que gerou indignação internacional, levou a RFEF a efetuar diversas demissões, incluindo a do então técnico da seleção feminina, Jorge Vilda, substituído por Montsé Tomé.