Djokovic vence Alcaraz e conquista o Master1000 de Cincinnati

Com uma virada épica em quase quatro horas de jogo, o sérvio Novak Djokovic derrotou o espanhol Carlos Alcaraz neste domingo, 20, na final do Masters 1000 de Cincinnati e se vingou da derrota sofrida no mês passado na decisão de Wimbledon.

Djokovic chegou a salvar um match point contra o número 1 do mundo, que sobreviveu a outros quatro, até vencer por 5-7, 7-6 (9/7) e 7-6 (7/4).

Com seu terceiro título em Cincinnati, após os conquistados em 2018 e 2020, Djokovic aumenta seu recorde de títulos de Masters 1000 para 39.

O sérvio fechou assim um retorno bem-sucedido aos Estados Unidos após dois anos de ausência e igualou o duelo pessoal com Alcaraz com duas vitórias para cada lado antes da grande batalha do US Open (que será disputado de 28 de agosto a 10 de setembro).

Após o triunfo da jovem americana Coco Gauff na final feminina, Cincinnati viveu um terceiro e eletrizante capítulo em apenas três meses do grande duelo geracional entre Alcaraz, visto por muitos como aquele que irá dominar o tênis no futuro, e Djokovic, o maior campeão de Grand Slams (23 títulos).

O espanhol de 20 anos e o sérvio de 36 se enfrentaram pela primeira vez em quadra dura com a lembrança ainda bem viva da vitória de 'Nole' no saibro nas semifinais de Roland Garros e Alcaraz em uma final memorável na grama de Wimbledon.

Depois dessa derrota dolorosa, Djokovic fez uma pequena pausa até Cincinnati, onde teve um glorioso retorno aos Estados Unidos após duas ausências devido à recusa em se vacinar contra o coronavírus.

Já Alcaraz vinha passando por problemas nesta etapa norte-americana em quadra dura até salvar um match point no sábado contra Hubert Hurkacz.

Mas o duelo deste domingo era uma grande final e Djokovic estava diante dele, uma motivação mais do que suficiente para o prodígio de Murcia maximizar seu desempenho em um jogo com reviravoltas contínuas no roteiro.

As mil vidas de Djokovic

Enfrentando um 'Djoko' que parece sentir o forte calor e a umidade de Cincinnati, Alcaraz conseguiu se recuperar de uma desvantagem de 4 a 2 no primeiro set e avançou no segundo com uma quebra logo no início.

Mas Djokovic, que recebeu atenção e bebidas para reforçar sua energia, ressurgiu em grande estilo para vencer o segundo set em um tiebreak frenético em que chegou a salvar um match point de Alcaraz.

Depois de descontar sua raiva com três fortes golpes no banco, o que o fez precisar de atendimento na mão direita, Alcaraz não conseguiu conter Djokovic, que recuperou as pernas e pressionou ao máximo o espanhol.

No sexto game, ele martelou até conseguir a quebra na quinta chance e ficou perto de vencer a partida com outra quebra de serviço, mas Alcaraz salvou dois match points, um deles após um rally antológico.

O espanhol sobreviveu a mais dois match points, um deles graças a uma dupla falta de Djokovic, num grande game de 12 minutos com o qual empatou em 5-5.

Com os dois tenistas já debilitados fisicamente, o título foi decidido em mais um 'tiebreak' em que Alcaraz também parecia ter problemas na mão direita.

Djokovic viu o espanhol igualar sua vantagem inicial de 3 a 0, mas já estava muito perto da linha de chegada e finalmente alcançou o triunfo com o quinto match point.

O sérvio comemorou rasgando a própria camisa com toda a raiva contida em três horas e 49 minutos de um duelo memorável.

Os dez últimos campeões do Masters 1000 de Cincinnati:

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Borna Coric (SRB)

2021: Alexander Zverev (ALE)

2020: Novak Djokovic (SRB)

2019: Daniil Medvedev (RUS)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Grigor Dimitrov (BUL)

2016: Marin Cilic (CRO)

2015: Roger Federer (SUI)

2014: Roger Federer (SUI)