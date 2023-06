Djokovic vence Alcaraz e vai à final de Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic (3º) se classificou para a final de Roland Garros ao derrotar, nesta sexta-feira (9), o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, que sofreu com cãibras a partir do terceiro set e, mesmo sem condições físicas, resistiu até o final da partida.

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7, 6-1 e 6-1, em três horas e 23 minutos na quadra Philippe-Chatrier.

'Nole' agora aguarda o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev (27º) e o norueguês Casper Ruud (4º), que se enfrentam na outra semifinal, para conhecer seu adversário na decisão do torneio.

Alcaraz e Djokovic faziam um jogo de alto nível até que o espanhol começou a sentir cãibras nos braços e nas pernas no início do terceiro set.

"Sinto dor em todos os lugares. Se continuar assim, vou desistir", disse 'Carlitos' ao seu treinador, Juan Carlos Ferrero.

Ele permaneceu no jogo mesmo sem conseguir se movimentar pela quadra e, antes do quarto set, foi para o vestiário tentar se recuperar.

Apesar de ter voltado melhor, Alcaraz praticamente não ofereceu resistência e Djokovic selou a vitória em pouco mais de meia hora.

"Carlos teve má sorte, a última coisa que você quer que aconteça é sentir cãibras. Espero que ele se recupere muito em breve", disse o sérvio depois da partida.

Antes dos problemas físicos, Alcaraz mostrou a mesma dinâmica de sempre, com golpes variados e velocidade para alcançar as bolas mais difíceis.

Djokovic, que jogava sua 45ª semifinal de Grand Slam, se mostrou cirúrgico e resistente para conseguir uma quebra que garantiu a vitória no primeiro set.

O jogo chegou ao clímax no final do segundo set, quando Alcaraz conseguiu o empate fechando em 7-5, quebrando o saque do sérvio sem perder nenhum ponto no último game.

Quando o terceiro set estava empatado em 1-1, o espanhol teve que receber atendimento médico, o que não é permitido no meio de um game, e acabou perdendo seu saque.

Depois de voltar do vestiário para o quarto set, Alcaraz se limitou a tentar jogar os pontos de maneira rápida, buscando bolas vencedoras em todos os golpes, que muitas vezes paravam na rede em trocas mais longas.

Djokovic jogará no próximo domingo sua sétima final em Roland Garros. Caso vença seu terceiro título em Paris, ele vai ultrapassar o espanhol Rafael Nadal como o maior vencedor de Grand Slams entre os homens, com 23 conquistas, contra 22 do espanhol.