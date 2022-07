Djokovic vence Kyrgios e é campeão de Wimbledon pela 7ª vez

O sérvio Novak Djokovic, número 3 do mundo, conquistou neste domingo, 10, seu sétimo título de Wimbledon, o 21º Grand Slam de sua carreira, ao derrotar na final o australiano Nick Kyrgios.

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6 (7/3), em três horas horas de partida.

Este também é o quarto título consecutivo do sérvio em Wimbledon desde 2018 (a edição de 2020 do torneio foi cancelada devido à pandemia de covid-19).

Com esta vitória, 'Nole' fica a uma conquista de igualar o número de Grand Slams do recordista Rafael Nadal, que nesta temporada foi campeão do Aberto da Austrália e de Roland Garros.

O sérvio também fica a um título de igualar o recorde de oito troféus de Wimbledon, que pertence ao suíço Roger Federer.