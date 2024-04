Djokovic vence na estreia de Monte Carlo; Alcaraz anuncia desistência | A TARDE

O sérvio Novak Djokovic entrou na disputa com total tranquilidade nesta edição do Masters 1000 de Monte Carlo e na temporada de saibro, vencendo nesta terça-feira, 9, o russo Roman Safiullin (41º do mundo) na segunda rodada por 6-1 e 6-2.

O número um do mundo ficou dispensado de disputar a primeira fase devido à sua classificação no ranking da ATP.

Na terceira rodada, as oitavas, ele enfrentará o francês Arthur Fils (36º) ou o italiano Lorenzo Musetti (24º).

Djokovic é o grande favorito ao título em Monte Carlo, torneio que venceu em 2013 e 2015.

O seu status é reforçado pela ausência dos espanhóis Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, e Rafael Nadal, jogador de maior sucesso em Monte Carlo com 11 títulos, devido a problemas físicos.

O espanhol, número 3 do mundo, sofre com uma lesão no antebraço direito e informou, nesta terça-feira, 9, que não participará do torneio de Monte Carlo. O anúncio foi feito através das suas redes sociais.

"Trabalhei até o último minuto em Monte Carlo tentando me recuperar de uma lesão no braço direito, mas não foi possível e não posso jogar", informou o tenista de 20 anos.