Dobradinha sergipana marca os 21km da A TARDE Run | A TARDE

E teve dobradinha de Sergipe na prova dos 21 Km individual masculino da A TARDE Run - A Maratona da Bahia, realizado na manhã deste domingo, 15, com chegada na Arena Fonte Nova. Os conterrâneos e amigos João Marcos Ferreira e o amigo Jonas Soares foram primeiro e segundo colocados respectivamente.

João Marcos enalteceu a organização do evento e se diz emocionado com a volta olímpica na Arena Fonte Nova, onde ele esteve pela primeira vez. Ele concluiu a prova em 1h10m e 37s.

"Agradecer a Deus e toda a minha equipe. Pra mim é uma honra, pelo tempo que venho aqui em Salvador e sou sempre bem recebido. Desde já quero parabenizar o Grupo A TARDE pela organização. Pela primeira vez na Arena Fonte Nova, muito emocionante pra dar a volta olímpica aqui. E que continuem fazendo", falou João ao Portal A TARDE.

Já Jonas celebrou o fato de correr e fechar a prova ao lado do amigo. Ele falou da alegria em estar na Arena e elogiou a estrutura da corrida. Vale salientar que a A TARDE Run tem o intuito de promover a saúde e a socialização.

"Ele pra mim é um irmão. O conheci na corrida e o vejo como se fosse do meu sangue. É um prazer muito grande estar aqui. É sensacional esta prova", pontuou.

A TARDE RUN – A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal. O evento celebra aos 111 anos do Grupo A TARDE.