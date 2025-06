Doce Mel x Atlético-PI: CBF define a tabela detalhada da semifinal

Doce Mel comemora o acesso histórico à Série A2 do Brasileirão Feminino - Foto: Reprodução / Instagram / @docemelecoficial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, na noite da última segunda-feira, 16, as datas e os horários das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. Com o acesso à Série A2 do próximo ano garantido, o Doce Mel encara o Atlético do Piauí.

O confronto entre as nordestinas vale uma vaga na decisão da competição. A primeira partida será no próximo domingo, dia 22 de junho, no Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão, em Jequié, com mando do Doce Mel. Já o jogo de volta está marcado para o dia 6 de julho, no Estádio Albertão, em Teresina.

Na outra semifinal, Vila Nova-GO e Itabirito-MG brigam pela outra vaga na grande final.

Independentemente do resultado, o Doce Mel fez história ao garantir, pela primeira vez, o acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Agora, o time de Jequié tem como meta disputar a decisão e buscar o título da terceira divisão nacional.