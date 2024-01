Documento revela 'mesada' da CBF a escritório ligado a cartola de PE | A TARDE

Documentos revelaram que o escritório de advocacia da mulher do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, recebe pagamentos mensais paralelos da CBF. A informação foi divulgada pelo Poder360.

Segundo a publicação, fica explícito que existe uma relação contratual desde 2016 e que, dois anos depois, os valores foram atualizados para R$ 35 mil. Outro aditivo, do ano de 2020, prorrogou o contrato por tempo indeterminado.

O escritório em questão assinado por Rosineide Castro Barros de Carvalho, conhecida como Neide, mulher do cartola pernambucano.

A mesada paralela, via escritório, é dinheiro do futebol brasileiro que não vai para a federação. Ou seja, não beneficia os clubes de Pernambuco.

A prática é proibida pelo Código de Ética da CBF e passível de afastamento disciplinar. O documento diz que constitui conflito de interesse "celebrar contrato com empresa do qual o dirigente, seu cônjuge ou companheiro(a), ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, sejam sócios ou administradores, exceto no caso de contratos de patrocínio ou doação em benefício de entidade desportiva".

Posteriormente, Evandro Carvalho negou o recebimento das 'mesadas' e disse ainda que não possui ligação com o escritório Barros & Carvalho Advogados Associados. Ele contou que a empresa é da mulher e que as finanças dos dois são separadas.



No site da federação pernambucana, o cartola era descrito como: “chefe de delegação da seleção brasileira em diversas oportunidades, o dirigente atualmente também é executivo do escritório de advocacia Barros & Carvalho Advogados Associados”.