Dois brasileiros são indicados ao Prêmio Puskas 2023

A atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira Bia Zaneratto e o volante do Botafogo-SP Guilherme Madruga estão entre os 11 indicados ao Prêmio Puskas 2023, que elege o gol mais bonito do ano. A lista foi divulgada nesta sexta-feira, 22, pela Fifa e a votação compreende os gols entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023.

O golaço de Bia foi marcado na estreia da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo Feminina contra o Panamá, no dia 24 de julho. No começo da jogada, Debinha tocou para Adriana, que devolveu de letra. Debinha então cruzou para Ary Borges, que passou de calcanhar para Bia Zaneratto balançar as redes e anotar o terceiro gol do Brasil na partida.

"Não tem como ter um sentimento diferente ao receber essa notícia de concorrer ao Puskás, estou muito feliz. Não posso deixar de enaltecer também todas as jogadoras que participaram desse gol, porque ele foi totalmente coletivo, ao estilo brasileiro”, disse a jogadora do Palmeiras.

Já o gol de Guilherme Madruga foi uma bicicleta de fora da área que encobriu o goleiro do Novorizontino e garantiu os três pontos do Botafogo-SP na 14ª rodada da Série B.

Com o objetivo de dar visibilidade ao jogador, o clube promoveu a hashtag #MadrugaPuskas, que teve sucesso com a indicação do jogador. Madruga não esconde a felicidade de concorrer à honraria e diz que ainda guarda lembrança do lance.

“Estou muito feliz por concorrer ao Prêmio Puskás, um dos mais importantes do futebol mundial. É uma sensação indescritível”, comemorou o volante.

Para votar, basta acessar o site da FIFA, realizar um login e escolher seu Top 3 de preferidos até o dia 10 de outubro. Os outros nove concorrentes ao prêmio são: Álvaro Barreal (FC Cincinnati), Linda Caicedo (Colômbia), Julio Enciso (Brighton), Seong-jin Kang (Coreia do Sul Sub-20), Sam Kerr (Austrália), Brian Lozano (Atlas), Iván Morante (Ibiza), Nuno Santos (Sporting) e Ashkat Tagybergen (Cazaquistão).

O Brasil tem dois ganhadores do Puskás: Wendell Lira, em 2015, pelo Goianésia, com o voleio em partida pelo Campeonato Goiano; e Neymar, em 2011, pelo Santos, após driblar toda a defesa do Flamengo no histórico 5 a 4 para os cariocas, pelo Brasileirão.