Dois jogos do Baianão movimentam o interior neste sábado | A TARDE

O Campeonato Baiano está na reta final da primeira fase e as brigas pela classificação e contra o rebaixamento seguem acirradas. Neste sábado, 17, quatro equipes entram em campo com objetivos diferentes e ainda sonhando com uma possível vaga na semifinal.

Às 16h, no Estádio Adauto Moraes, a Juazeirense recebe o Jacobina de olho na liderança da competição. Com 11 pontos, o Cancão de Fogo precisa vencer e torcer para que o Bahia perca o clássico Ba-Vi de domingo, 18. Já o Jegue da Chapada, que tem como principal a permanência na elite, quer se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente a equipe está em 6º com oito pontos, dois a mais que o Itabuna, 9º colocado.

Nesta sexta-feira, 16, quando a Juazeirense encerrou a preparação para o jogo contra o Jacobina, o técnico Carlos Rabelo admitiu oscilações na equipe, mas garantiu que o triunfo sobre o Vitória na última quarta-feira, 14, pela Copa do Nordeste, deu confiança aos jogadores.

"Jogos e comportamentos bons fazem com que a gente adquira confiança e nós vínhamos de resultados ruins, mas com um comportamento muito bom. Apesar da vitória lá em Alagoinhas (3 a 2 sobre o Atlético), a gente oscilou muito. Então esse jogo contra o Vitória nos dá confiança e nos prepara melhor para esse jogo contra o Jacobina, que é um time que vem subindo de produção, que está brigando por uma das quatro vagas [nas semifinais] e acredito que será um divisor de águas", explicou o treinador.

Carlos Rabelo, técnico da Juazeirense | Foto: Divulgação | SD Juazeirense

Quem também tenta se distanciar da parte de baixo da tabela é o Jacuipense, que encara o Jequié às 18h30 na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe. O atual vice-campeão aparece na 8ª posição com apenas seis pontos, mesma pontuação do Itabuna, que está dentro da zona de rebaixamento. O Jipão, por sua vez, tenta voltar ao G-4 para se aproximar de uma das vagas na semifinal. O time comandado por Gabardo Júnior é o 5º colocado com 10 pontos.

O jogo que encerra a 7ª rodada do Campeonato Baiano é o clássico Ba-Vi, marcado para as 16h de domingo, 18, no Barradão, em Salvador. Em situações diferentes na temporada, Bahia e Vitória se enfrentarão pela primeira vez em 2024, num duelo que acontecerá pelo menos outras três vezes.