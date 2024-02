Dois jogos movimentam o Baianão e Bahia pode ser sair do G-4 | A TARDE

Nem mesmo a goleada por 5 a 0 contra o Jacobina garante o Bahia no G-4 do Campeonato Baiano ao término da terceira rodada. Para permanecer no grupo de classificados, o torcedor Tricolor terá que acompanhar as partidas envolvendo Juazeirense e Jequié e Jacuipense e Atlético de Alagoinhas.

No duelo que ocorrerá no Adauto Morais, às 19h15, independente do resultado, o Tricolor já perderá uma posição. A Juazeirense possui quatro pontos e em caso de empate já ultrapassa o time de Rogério Ceni. Já o Jequié só consegue ficar na frente do Esquadrão em caso de vitória, quando chegará a seis pontos.

Porém, a permanência do Esquadrão de Aço no G-4 vai depender do resultado do encontro em Riachão do Jacuípe, programado para começar às 21h30. Se o Atlético de Alagoinhas pontuar, tirará o Esquadrão do grupo de finalistas da competição.

Enquanto isso, o Bahia segue sua preparação para o encontro contra o Bahia de Feira, em jogo programado para sábado, 27, às 16h, na Arena Cajueiro.